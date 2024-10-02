GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli?
Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurularının başlayıp başlamadığı ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler araştırılıyor. Green Card başvurusu yaparken hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği ve başvuru sürecinin nasıl işlediği konusunda detaylar haberimizde yer alıyor.
Green Card başvuruları için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çekiliş, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma izni kazanma fırsatı sunuyor. 2025 yılı için Green Card başvurularının 2024 yılı Ekim ayında başlayacağı tahmin edilmektedir. Ancak kesin tarihler ve detaylar için resmi kaynakların takip edilmesi önemlidir. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...
GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Green Card başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden ( https://dvprogram.state.gov ) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
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GREEN CARD'A BAŞVURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
- Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi DV Lottery (Diversity Visa Lottery) web sitesi üzerinden yapılmalıdır. Başka sitelere dikkat edilmesi ve kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçınılması önemlidir.
- Başvuru formunu doldururken tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Yanlış veya eksik bilgiler başvurunun reddedilmesine yol açabilir.
- Başvuruda kullanılacak fotoğrafın belirli standartlara uyması gerekmektedir. Fotoğrafın arka plan rengi, boyutları ve çekim koşulları gibi detaylara dikkat edilmelidir.
- Green Card başvurusu yapabilmek için başvurucu en az lise mezunu olmalı veya son 5 yıl içinde en az 2 yıl süreyle bir meslekte çalışmış olmalıdır.
- Başvurunuz kabul edilirse, mülakat süreci için hazırlık yapmalısınız. Bu süreçte gerekli belgelerin tamamlanması ve mülakat hazırlığının yapılması önemlidir.