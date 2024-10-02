GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli?

Green Card başvuruları için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çekiliş, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma izni kazanma fırsatı sunuyor. 2025 yılı için Green Card başvurularının 2024 yılı Ekim ayında başlayacağı tahmin edilmektedir. Ancak kesin tarihler ve detaylar için resmi kaynakların takip edilmesi önemlidir. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden ( https://dvprogram.state.gov ) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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GREEN CARD'A BAŞVURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?