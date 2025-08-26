ATV, yıllardır Türk televizyonlarının en iddialı yapımlarına ev sahipliği yapan kanallar arasında yer alıyor. Yeni sezon açılışında "Gözleri Karadeniz" ile izleyiciye hem görsel hem de duygusal açıdan yoğun bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gözleri KaraDeniz dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

ATV'NİN SEZON AÇILIŞINDA YENİ BİR DİZİ

ATV, yıllardır Türk televizyonlarının en iddialı yapımlarına ev sahipliği yapan kanallar arasında yer alıyor. Yeni sezon açılışında "Gözleri Karadeniz" ile izleyiciye hem görsel hem de duygusal açıdan yoğun bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kanalın prime time kuşağında yer alacak bu yapım, özellikle Salı akşamı 20.00'de ekrana gelmesi beklenen diziler arasında.

söz ettiriyor. İlk bölümün 2 Eylül Salı akşamı ekrana gelmesi planlanıyor.

KONUSU: AİLE SIRLARI, GÜÇ MÜCADELESİ VE İMKÂNSIZ AŞK

Dizi, Karadeniz'in hırçın doğasında büyüyen genç bir adamın, yıllardır gizlenen kökeniyle yüzleşmesini konu alıyor. Azil adındaki karakter, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğreniyor. Bu gerçekle birlikte hem ailesiyle hem de kendisiyle hesaplaşmak zorunda kalan Azil, İstanbul'un karanlık yüzüne doğru sürüklenirken imkânsız bir aşkın içinde buluyor kendini.

OYUNCU KADROSU GÜÇLÜ İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide, iki başarılı oyuncu arasındaki uyum şimdiden merak konusu. Kadroda ayrıca Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi deneyimli ve genç oyuncular da bulunuyor.

YAPIM EKİBİ VE SENARYO

Dizi, O3 Medya imzası taşıyor. Yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu yazıyor. Hikâyeye eşsiz bir derinlik katan bu ekip, daha önce de birçok başarılı projeye imza atmış isimlerden oluşuyor.

ÇEKİM MEKANLARI: KARADENİZ'DEN İSTANBUL'A

"Gözleri Karadeniz" sadece hikâyesiyle değil, çekildiği mekânlarla da öne çıkıyor. Karadeniz'in eşsiz doğası, dizinin atmosferine dramatik bir güç katıyor. Çekimlerin büyük kısmı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılırken, İstanbul'un farklı bölgelerinde de sahneler çekiliyor. Böylece izleyiciler hem Karadeniz'in doğal güzelliklerini hem de İstanbul'un hareketli ve karanlık sokaklarını aynı anda görme fırsatı bulacak.

NEDEN İZLENMELİ?

• Tematik Güç: Aile sırları, aşk, intikam ve güç çatışmaları gibi evrensel konuları işliyor.

• Görsel Kalite: Karadeniz'in doğası ve İstanbul'un zıt atmosferi, sinematografik açıdan dikkat çekici kareler sunuyor.

• Güçlü Kadro: Genç oyuncular ile deneyimli isimlerin bir araya geldiği dengeli bir ekip mevcut.

•Sezonun Açılış Dizisi: ATV'nin yeni sezona iddialı giriş yapma hamlesi, bu projeye verilen önemi gösteriyor.

ATV EKRANLARINDA YENİ BİR DRAM RÜZGÂRI

Sonuç olarak, "Gözleri Karadeniz" dizisi Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın günü olarak Salı akşamı ön plana çıkıyor ve ilk bölümün 2 Eylül 2025'te yayınlanması bekleniyor. Güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve Karadeniz'den İstanbul'a uzanan görsel zenginliğiyle bu dizi, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.