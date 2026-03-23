Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti

İstanbul Ümraniye'de, silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu adliyeye sevk edilirken görüntülenirken katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu araca götürülürken yüzünü gizlemeye çalıştı.

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, park halindeki aracı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İZZET YILDIZHAN DAHİL 10 GÖZALTI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 10 oldu.

SORGUSU BİTEN ANNE KIZ ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Emniyet sorguları tamamlanan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltında görüntülendi.

ŞÜPHELİ YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Alaattin Kadayıfçıoğlu araca götürülürken yüzünü gizlemeye çalıştı. İzzet Yıldızhan ise adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer almadı.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, buraya yaklaşan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmada, maktul Kundakçı ve beraberindeki 2 kişinin park halindeki otomobilde oturdukları sırada şüphelilerin iki araçla olay yerine geldikleri, araçlardan inen kişilerden birinin Kundakçı'nın içinde olduğu otomobile ateş ettiği belirlenmişti.

Geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan saha ve teknik çalışma sonucu tespit edilmişti.

Polisin düzenlediği operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da arasında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

İddiaya göre olay, müzisyenler arasında yaşanan bir ilişki tartışmasının ardından gelişti. Rapçi Canbay'ın (Vahap Canbay) eski sevgilisi olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için ortak arkadaşları üzerinden iletişim kurduğu, bu kapsamda Kubilay Kaan Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasının istendiği öne sürüldü. Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Saldırıyı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
500

