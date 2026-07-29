Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ’Canbequit’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ’Canbequit’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan ve yasadışı bahis ile aile yapısı üzerinden olumsuz yayın yapan "Canbequit" kullanıcı adlı yayıncının tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye’de, erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve yasadışı bahis ile aile yapısı üzerinden olumsuz yayın yapan "Canbequit" kullanıcı adlı yayıncının tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'de, erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında, aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi

Bu fotoğraftaki kimseden ses yok! Davutoğlu gitti, eski dostlar sustu
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar

FIFA'dan Türk kulübüne flaş ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

AK Parti'nin ağır topundan, Davutoğlu'nu kızdıracak yorum
Yasağı kaldıran Gaziantep FK'dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı

Yasak kalkar kalkmaz transfer şov: 7'si birden üst üste açıklandı