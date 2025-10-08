Google yapay zeka araçları üniversite öğrencilerine ücretsiz mi? Gemini ücretsiz nasıl kullanılır, şartları ne?

Google, dünya genelindeki üniversite öğrencileri için yapay zekâ tabanlı araçlara ücretsiz erişim sağlayan büyük bir fırsat sunuyor! Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3, Nano Banana ve 2?TB Google Drive depolama alanını içeren 12 aylık Google AI Pro planı, artık Türkiye dahil pek çok ülkede üniversite öğrencilerinin kullanımına ücretsiz olarak açılıyor! Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GEMİNİ ÜCRETSİZ NASIL KULLANILIR, ŞARTLARI NE?

Kısa süre önce yeni Gemini öğrenme özelliklerini tanıtan Google, şimdi de bu yapay zekâ destekli araçları dünya genelindeki üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak sunuyor. Bu kapsamda Türkiye'deki öğrenciler de 12 aylık Google AI Pro planına ücretsiz kayıt yaptırarak bu teknolojilere erişim sağlayabiliyor.

GOOGLE AI PRO PLAN NEDİR? NE SUNUYOR?

Google AI Pro planı; yapay zekâ destekli araçlara genişletilmiş erişim, gelişmiş üretkenlik araçları ve 2 TB bulut depolama alanı gibi birçok avantajı bir arada sunuyor.

Ücretsiz planda yer alan başlıca özellikler:

Gemini 2.5 Pro: Sorulara daha doğru ve kapsamlı yanıtlar, görsel destekli ödev yardımı, yazı yazma süreçlerinde yapay zekâ desteği.

Deep Research: Yüzlerce güvenilir kaynaktan derlenen akademik içerikler ve detaylı araştırma raporları.

NotebookLM: Not düzenleme, sesli-görsel özetleme, interaktif çalışma alanı.

Veo 3: Metin ve görselleri 8 saniyelik sinematik videolara dönüştürme.

Nano Banana: Görsel düzenleme, logo tasarımı, soyut fikirleri çizime dökme.

2 TB Google Drive: Belgeler, görseller ve tüm akademik içerikler için geniş depolama.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri, 9 Aralık 2025'e kadar başvurarak bu plandan 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabiliyor.

Başvuru için bir üniversite e-posta adresiyle (edu.tr uzantılı) doğrulama yapılması gerekebilir. Google, kayıt süreciyle ilgili detayları resmi kanallarından açıklıyor.

GEMİNİ ÖĞRENME REHBERİ NEDİR?

Google ayrıca, öğrencilerin sadece cevap almaktan öte konuları adım adım öğrenmelerine yardımcı olan yeni bir modül olan Gemini Öğrenme Rehberini de devreye aldı. Bu özellik ile:

Karmaşık problemler adım adım çözülüyor,

Makale taslakları üretilebiliyor,

Tartışma metinleri yapılandırılabiliyor,

Sınavlara hazırlanma süreci destekleniyor.

EĞİTİMCİLER İÇİN YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Sadece öğrenciler değil, eğitimciler de unutulmadı.

Google'ın yeni Gemini for Education aracı ile öğretmenler:

Ders planlamalarını daha kolay yapabiliyor,

Kişiselleştirilmiş içerikler oluşturabiliyor,

Google Classroom entegrasyonu ile AI desteğini sınıf ortamına taşıyabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Henüz başvuru sayfası Türkiye için doğrudan aktif olmasa da, Google'ın resmi AI sayfaları ve gemini.google.com

adresi üzerinden gelişmeleri takip edebilir, başvuru açıldığında sistem üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.