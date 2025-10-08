Google Gemini Pro öğrenci başvurusu nereden yapılır? 9 Aralık'ta bitiyor

Google Gemini Pro öğrenci başvurusu! Google, eğitim alanında yapay zekanın olanaklarını üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuyor. Şirket, Google AI Pro planı kapsamında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz erişim fırsatı tanıyor.

GOOGLE GEMİNİ PRO ÖĞRENCİ BAŞVURUSU

Üniversite öğrencileri, 18 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla 9 Aralık 2025 tarihine kadar programa başvurabilecek. Başvurular, Google Gemini Students sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, 12 ay boyunca ücretsiz Google AI Pro planından yararlanma hakkı elde edecek. Bu süreçte öğrenciler, yapay zekanın sunduğu çeşitli araçlardan ders, proje ve araştırma çalışmalarında etkin bir şekilde faydalanabilecek.

Ücretsiz erişim hakkı kazanan öğrenciler, Gemini 2.5 Pro modeliyle görsel yükleme, ödev desteği alma, araştırma derinliği artırma ve daha yüksek işlem kapasitesine erişme imkanı bulacak. Ayrıca Deep Research, NotebookLM, Veo 3 ve Nano Banana gibi yapay zeka tabanlı çözümler, öğrencilere bilgi derleme, not yönetimi ve içerik üretimi gibi alanlarda destek sağlayacak.

GOOGLE GEMİNİ PRO NEDİR?

Google Gemini Pro, Google'ın gelişmiş yapay zeka modellerinden oluşan bir platformdur. Üniversite öğrencileri için sunulan özel AI Pro planı kapsamında Gemini 2.5 Pro modeliyle birlikte Deep Research, NotebookLM, Veo 3, Nano Banana ve 2 TB bulut depolama hizmeti de ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bu araçlar, öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen yapay zeka çözümleri sunarak bilgiye erişim ve üretkenlik süreçlerini hızlandırıyor.

Gemini 2.5 Pro, görsel analiz yapabilen ve öğrencilere ödev desteği sunabilen bir modeldir. Deep Research özelliği, yüzlerce kaynaktan bilgi toplayarak özetler ve zaman kazandırır. NotebookLM ise öğrencilerin notlarını, fikirlerini ve araştırmalarını düzenleyebilecekleri etkileşimli bir çalışma alanı sağlar. Ayrıca sesli ve görsel özetleme özellikleriyle çalışma süreçlerini kolaylaştırır.

GOOGLE GEMİNİ PRO ÖĞRENCİ NEREDEN, NASIL KULLANILIR?

Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, Google Gemini Students sayfası üzerinden kayıt oluşturmalıdır. Başvurunun onaylanmasının ardından öğrenciler, Google AI Pro planındaki tüm yapay zeka araçlarına 12 ay boyunca ücretsiz erişim sağlayabilir. Bu araçlar, öğrencilerin eğitim süreçlerinde araştırma, proje hazırlığı ve analiz gibi akademik faaliyetlerde aktif şekilde kullanılabilir.

Kullanıcılar, Google hesapları üzerinden giriş yaparak Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM ve diğer yapay zeka destekli araçlara erişebilir. Sistem, bulut tabanlı bir yapıda çalıştığı için öğrenciler hem bilgisayarlarından hem de mobil cihazlarından oturum açarak projelerini yönetebilir, notlarını organize edebilir ve yapay zeka yardımıyla araştırmalarını geliştirebilir.