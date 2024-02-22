GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı 128. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bozkırda bir Anadolu masalını anlatan Gönül Dağı her hafta izleyicisiyle buluşuyor. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan aile dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanmıştır. İşlerine devam ederken ağıla roket çalışmasıyla ilgili bir profesör ve ekibi gelir. Amcaoğulları yardım isteği karşısında ne yapacaktır? Selma, roketle ilgili işin içinden çıkamayan Taner'i sürpriz yaparak bir yere götürür. İkili kimi ziyarete gidecektir? Ramazan, Dişçi Musa'nın evini temizlerken bir kitap bulur. Kitap ne hakkındadır? Erkan liseden arkadaşı İrem'le görüşmeye başlar. Erkan, İrem'le görüştüğünde ne yapacaktır? Mevsim, Seyfettin'in aşk ilanına nasıl bir cevap verecektir?

128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamı saat 20:00'da TRT'de yayınlanıyor.

128. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gönül Dağı 127. Bölüm

Gönül Dağı 127. Bölüm

Gönül Dağı 127. Bölüm

Gönül Dağı 127. Bölüm



