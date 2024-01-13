Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI YAVUZ SEPETÇİ (CİRİTÇİ ABDULLAH) KİMDİR?

Ahmet Yavuz Sepetçi 29 Temmuz 1958 yılında Develi, Kayseri'de doğan Türk oyuncudur. 1976-85 Yılları arsında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosunda oyuncu olarak görev yaptı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Oyuncu olarak göreve başladı. 1989-1992 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 2002 yılında Nazım hikmet'in 100 doğum yılında TESTAMENT adlı oyunla, Güneş Tiyatrosu ve le Memran tiyatrosuyla Avrupa turnesinde konuk oyuncu olarak çalıştı. Halen Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamını sürdürmektedir. 1994- 2002 yılları arasında TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Sanatları Vakfı)Yönetim Kurulu ve Genel sekreterliği ile TOMEB (Tiyatro, Oyuncuları Meslek Birliğ) Kurucu sekreterlik görevlerini sürdürmüştür. Halen TOBAV Bünyesinde Tiyatro Festivalleri organizasyonlarında görev almaktadır. Ayrıca Tiyatro Aktörlüğü'nün yanı sıra çeşitli Sinema ve Dizi filmlerde çalışmıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 – Hatasız Kul Olmaz (Samet) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Atatürk) (TV Dizisi)

2012 – Ferahfeza (Eda'nın Babası) (Sinema Filmi)

2012 – Eve Düşen Yıldırım (Rahmi) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Çamur İhsan) (TV Dizisi) 2011

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Muallim Fethi) (Sinema Filmi) 2011

2008 – Canım Ailem (Yaşar) (TV Dizisi)

2007 – Yaralı Yürek (İrfan Ağa) (TV Dizisi)

2007 – Fikrimin İnce Gülü (Cüneyt) (TV Dizisi) 2007

2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe(Kemal Bey) (TV Dizisi)

2006 – Çinliler Geliyor (Yaşar) (Sinema Filmi)

2006 – Kod Adı (Aziz Nalça) (TV Dizisi)

2005 – Körfez Ateşi (Petrol Kaçakcısı (Mafya)) (TV Dizisi)

2005 – Kanlı Düğün (Kaymakam) (TV Dizisi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Tarık) (TV Dizisi)

2005 – Güz Yangını (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (İbrahim Çavuş) (TV Dizisi)

2002 – Emanet (TV Dizisi)

2001 – Fidan Hanım'a Ne Oldu (Bekir) (TV Filmi)

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı...

Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsüm Ali İlhan - Dilek

Yavuz Sepetçi - Ciritçi Abdullah

Ege Aydan - Celal Bey

Semih Ertürk - Veysel

Ecem Özkaya - Zahide