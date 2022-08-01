Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında? Gökhan Alkan biyografisi! - Haberler

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Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında? Gökhan Alkan biyografisi!

Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında? Gökhan Alkan biyografisi!

Nesrin Cavadzade ile ayrılma dedikoduları çıkan Gökhan Alkan'ın hayatı merak edildi. Gökhan Alkan dizileri merak ediliyor. Ekranların sevilen oyuncusu, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Peki, Gökhan Alkan sevgilisi kim? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli?

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Gökhan Alkan kendi tiyatrosunu kurarak oyunculuğa devam etmiştir. Seviyor Sevmiyor dizisiyle Güney Kore'den ödül almıştır. Kalp Atışı dizisi ile de Altın Kelebek de ödül sahibi oldu. Gökhan Alkan hayatı, biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Başarılı oyuncu, 8 Aralık 1987 tarihinde göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği bölümünün ardından Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümünü de tamamladı.

Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında?

Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da alan Alkan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 yıl görev aldı. Burada şiir, güfte, reklam seslendirmesi, şan ve solfej gibi eğitimlerle kendini geliştirdi. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Tahmasb karakteriyle televizyon dünyasına adım attı.

Sonrasında bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. Profesyonel spor yapan oyuncu, 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisiyle Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek en iyi dizi çifti ödülünü kazandı.

Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında?

Gökhan Alkan, 1.88 cm boyunda ve 85 kilogramdır.

Sinema

2015 Defnenin Bir Mevsimi

2015 Makas

2017 Organik Aşk Hikayeleri

Diziler

2011 Muhteşem Yüzyıl

2013 Herşey Yolunda Merkez

2013 - 2014 Gurbette Aşk Bir Yastıkta

2014 - 2015 Kocamın Ailesi

2016 - 2017 Seviyor Sevmiyor

2017 - 2018 Kalp Atışı

2019 Zengin ve Yoksul

Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında?

Tiyatro

2010 - 2011 Mustafam Kemalim

2010 - 2011 Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

2010 - 2011 Oscar

2012 - 2013 İstanbul ve Aşk

Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında?

Arife Zımba
Arife Zımba
arifezimba@haberler.com Haberler.com - Gündem

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