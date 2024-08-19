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Göbeklitepe ziyaretçi sayısında yeni bir rekora imza attı

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Dünya tarihinin akışını değiştiren Göbeklitepe'de yılın ilk 7 aylık periyodundaki ziyaretçi sayısı rekor düzeye ulaştı.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünya tarihi açısından büyük önem taşıyan Göbeklitepe, ilk 7 aylık ziyaretçi sayısı bakımından önceki yılları geride bıraktı.

ZİYARETÇİ SAYISI REKOR DÜZEYE ULAŞTI

Önceki yılların aynı dönemine göre en yüksek ziyaretçi sayısına bu yıl ulaşan Göbeklitepe'yi 2022 yılının ilk 7 ayında 290 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 326 bin olarak kayıtlara geçti.

Göbeklitepe ziyaretçi sayısında yeni bir rekora imza attı

Göbeklitepe ziyaretçi sayısında yeni bir rekora imza attı

Rakamları ve gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla aktaran Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgenin tanıtımı ve turizm hareketinin daha da gelişmesi için Göbeklitepe ile ilgili çalışmaları hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti. Vali Şıldak, "Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 farklı noktadaki kazı çalışmalarıyla adeta açık hava müzesi niteliğinde zengin arkeolojik mirasa sahip olan Şanlıurfa, yürütülen çalışmalarla bu kültürel mirasın her geçen gün açığa çıkarılması sonucunda daha çok ziyaretçiyi misafir edecek, kültür ve turizm şehri kimliği güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe ziyaretçi sayısında yeni bir rekora imza attı

Göbeklitepe ziyaretçi sayısında yeni bir rekora imza attı

Kaynak: Haberler.com / Turizm

Göbeklitepe Göbeklitepe Dünya Turizm Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (3)

Tutankamon Hoca:

Adem i,le havvadan öçnce yaşamış insanlar vardı buda bazı şeylerin YOKluğunun kanıtı olabilir

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