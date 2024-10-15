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Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?

Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?
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Hikayesini Neşe Şen'in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği "Gizli Bahçe" bugün yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?

Sezonun heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan dizide Murat Yıldırım ünlü bir mimar olan Demir Akçınar'a, güzel oyuncu Ebru Şahin ise genç bir anne olan Nazlı Orman karakterine hayat veriyor. Vefat eden ağabeyinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir Akçınar'ın , Memo'nun annesi Nazlı'dan velayetini almak için başlattığı savaşı konu alan dizi gizem ve sırlarla dolu dünyasıyla izleyiciyi ekrana bağlayacak. Peki, Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?

GİZLİ BAHÇE KONUSU NE?

Gizli Bahçe'de, tüm hayatını oğlu Memo'ya adayan Nazlı, Demir'in başlattığı velayet savaşına karşı verdiği büyük mücadele ile ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak. Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek dizide Nazlı, kimseye muhtaç olmadan oğlunu büyütmek için elinden geleni yaparken hayatının en büyük savaşına girdiği Demir'le birlikte (Murat Yıldırım) aşkla da tanışacak.

Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?

GİZLİ BAHÇE NEREDE ÇEKİLDİ?

Fas'ın büyüleyici şehri Marakeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı.

Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?

GİZLİ BAHÇE YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Gizli Bahçe dizisi tamamen kurguya dayanan bir hikayeye sahiptir.

Gizli Bahçe nerede çekildi, setleri nerede (Marakeş)?

GİZLİ BAHÇE 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı, oğlu Memo'yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Evinden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında tehlikeli bir iş teklifini kabul eder.

Memo'nun güçlü ve zengin amcası Demir ise, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince harekete geçer. Nazlı'nın mesleğini öğrendiğinde Memo'yu alabilmek için velayet davası açar. Kanıt toplamak için gerçek kimliğini saklayarak Nazlı'yla buluşur.

Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı'nın ise daha büyük bir sırrı vardır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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