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İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu

İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına poşet içinde bırakılan yeni doğmuş kız bebek, çevredekilerin ihbarıyla kurtarıldı. Kordon bağı kesilmemiş bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişileri arıyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşette tülbente sarılmış yeni doğmuş bebek bulundu. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Umurbey Mahallesi Arif Çıkmazı Sokak'taki bir evin kapısında, 31 Mayıs'ta bir poşet asılı olduğunu ve içinden gelen bebek sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde poşet içerisinden tülbente sarılı bir kız bebek çıktı. Kordon bağı henüz kesilmemiş olan yeni doğmuş bebek, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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