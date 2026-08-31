Gece yarısı RAMS Park'ın üzerinde dikkat çeken görüntü

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'ta gece yarısı dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Saat 02.00-03.00 civarında stadın üzerinde çok sayıda drone ile gösteri gerçekleştirildi.

ÖNCE "SOLO IL GALA" YAZISI OLUŞTURULDU

Gökyüzünde bir araya gelen dronelar, ilk olarak "SOLO IL GALA" yazısını oluşturdu. Gece karanlığında stadın üzerinde beliren dev yazının ardından gösteri devam etti.