Giresun'un en işlek caddelerinden birinde yaşanan kanlı olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. Öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırı, bir inşaat firmasının sahibi olan Hakan Kuloğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaldırımda kanlar içinde yatan müteahhitin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, saldırının perde arkasındaki iddialar ise olayın boyutunu daha da karmaşık hale getirdi. Olayla ilgili birçok soru halen yanıt bekliyor: Giresun'da öldürülen müteahhit kim? Müteahhiti kim, neden öldürdü? İşte, cinayete dair tüm detaylar...

GİRESUN'DA ÖLDÜRÜLEN MÜTEAHHİT KİM?

İnşaat sektörüyle tanınan iş insanı Hakan Kuloğlu, Giresun'un Hacı Siyam Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre, kendisi inşaat firması sahibiydi ve ilde çeşitli gayrimenkul projeleri yürütüyordu. Çevresinde hem ticari hem de yerel halk ilişkileriyle biliniyor, ancak ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar onu kamuoyunun gündemine taşıdı.

GİRESUN'DA MÜTEAHHİTİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, T.C.B. adlı kişi ile aralarında "alacak meselesi" nedeniyle husumet bulunan Hakan Kuloğlu sokakta karşılaştı. Bu karşılaşmadan sonra tartışma büyüdü ve T.C.B., yanında taşıdığı bıçakla Kuloğlu'na saldırdı. Saldırı sonucunda yaşanan bıçak darbeleri, özellikle boğaz ve vücut bölgelerine isabet etmiş, Kuloğlu'nun ağır şekilde yaralanmasına yol açmıştır.

GİRESUN'DA MÜTEAHHİT NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olayla ilgili ileri sürülen sebepler arasında şu iddialar bulunuyor:

Alacak verecek meselesi: Kuloğlu ile şüpheli arasında mali ilişkiden kaynaklı bir anlaşmazlık olduğu; ödenmemiş para ya da borç meselesinin tartışmaya yol açtığı belirtildi.

Satılan evin durumu: İddialara göre Hakan Kuloğlu, T.C.B.'ye bir ev satmış, fakat o ev aynı zamanda başka kişilere de satılmış; bu durumdan dolayı para iadesi yapılmamış olması büyük anlaşmazlık konusu.

Hukuki ve ahlaki boyutlar: Hem alacak-verecek hukukunda hem de mülkiyet satışlarında belirsizlik olması; alıcıların mağduriyetinin, taraflar arası gerilimi artırmış olma olasılığı öne çıkmış durumda.

Yaralı halde yerde kalan Kuloğlu'nun görüntüleri sosyal medyada ve güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı. Saldırının ardından sağlık ekipleri çağrıldı; ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

HAKAN KULOĞLU KİMDİR?

İnşaat ve gayrimenkul alanında faaliyet gösteren iş insanı, Giresun merkezli bir müteahhit. Yerel projeler yürütmüş; çevresinde hem ticari ilişkileri hem de yerel halkla olan bağlantılarıyla tanınıyor. Ölümü öncesinde, özellikle satılan mülklerle ilgili iddialar, alım-satım ve alacaklı-alacak meselesiyle gündeme gelmiş durumda. Kuloğlu'nun bu olaydan önce hukuki süreç ya da idari mercilerle anlaşmazlık içinde olup olmadığına dair güvenilir kayıtlar henüz netleşmiş değil.