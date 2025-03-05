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GENEL AF YASASI SON DAKİKA: Genel af gelecek mi, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?

GENEL AF YASASI SON DAKİKA: Genel af gelecek mi, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
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Genel af yasası ve infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınları, "Genel af gelecek mi, ne zaman çıkacak?", "İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, güncel duruma göre genel af yasası çıkacak mı? İşte, 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında tüm detaylar…

Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve TBMM'deki görüşmeler, genel af beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle, cezaevlerindeki doluluk oranlarının azaltılması, denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve belirli suç grupları için infaz indirimi gibi konuların yeni düzenlemeler arasında yer alabileceği konuşuluyor. Peki, genel af yasası çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar...

GENEL AF YASASI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, şu an için genel af ile ilgili net bir çalışma bulunmuyor. Ancak, 10. Yargı Paketi kapsamında kısmi af ve infaz düzenlemeleri gündemde yer alıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte:

  • Belirli suç grupları için infaz sürelerinin kısaltılması,
  • Denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması,
  • Cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaya yönelik adımlar atılması planlanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af yerine kısmi af düzenlemesi üzerinde çalışıldığını belirterek, ceza infaz sisteminde esneklik sağlanabileceğini ifade etti.

GENEL AF YASASI SON DAKİKA: Genel af gelecek mi, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?Genel af gelecek mi

İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

10. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelmesi beklenen infaz düzenlemesi ile birlikte;

  • 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin belirli şartlarda faydalanabileceği,
  • Hafif suçlardan hüküm giyenlerin cezalarında indirime gidilebileceği,
  • Denetimli serbestlik kapsamında, cezasının son dönemine gelen hükümlülere tahliye imkanı tanınabileceği,
  • Adli para cezasına çevrilebilecek suçlar için alternatif yaptırımlar getirilebileceği öngörülüyor.

Terör suçları, cinsel istismar, kadına şiddet, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçların ise bu düzenlemenin dışında kalacağı vurgulanıyor.

GENEL AF YASASI SON DAKİKA: Genel af gelecek mi, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?Genel af var mı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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