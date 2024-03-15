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Gençer Baykul kimdir? Türkiye İşçi Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı Gençer Baykul kimdir?

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TİP'in aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Gençer Baykul kimdir? TİP Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı Gençer Baykul kimdir?

TİP'in birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Gençer Baykul kimdir? TİP Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı Gençer Baykul kimdir?

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ MERSİN YENİŞEHİR ADAYI KİM?

TİP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Gençer Baykul oldu.

GENÇER BAYKUL KİMDİR?

Gençer Baykul hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

TİP HAKKINDA

Kurucuları : Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu

Kuruluş tarihi: 7 Kasım 2017

Türkiye İşçi Partisi, 7 Kasım 2017 tarihinde Erkan Baş ve Barış Atay liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TİP" şeklindedir. Simgesi iç içe geçmiş çark, başak ve yıldızdır. TBMM'de 3 milletvekili bulunmaktadır. Genel başkanı Erkan Baş'tır. 25 Ağustos 2022 tarihinden beri Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenidir.

Türkiye'de 2017 yılı Aralık ayında Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve eski Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) genel başkanı olan Erkan Baş'ın öncülüğünde ve eski TİP ve TKP üyeleri, bir takım sendika ve işçi temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve çeşitli mesleklerden isimlerin yaptığı kuruluştur.

İDEOLOJİ

Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'de kapitalizm yerine, sosyalist bir sistemin kurulmasını önermekte ve neoliberalizm karşıtı bir tutum almaktadır. Programını Marksizm teorisi üzerine inşa eder

Mehmet Ali Aybar liderliğindeki ilk dönem TİP'in politikalarına yakın olup aynı zamanda Behice Boran döneminin politikalarından da beslenmektedir. Laiklik, cumhuriyetçilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular partinin tutum ve politikalarında önemli yere sahiptir. TİP, tarikat ve cemaatlerin kamu hizmetlerinden alıkonulması ve toplumsal hayatta yer almaması görüşüne sahiptir. Parti tüm Türkiye gençliği için parasız, eşit, bilimsel ve laik bir eğitim sistemi öngörmekte ve tarikat ve cemaatlere ait yurt, ev ve okulların da kamulaştırılmasını önermektedir. Elektrik, su, doğal gaz ve internet gibi temel hizmetlerin kamulaştırılması ve bu hizmetlerin kâr amacı gütmeden topluma sunulmasını talep etmektedir. Emek eksenli ve eşitlikten yana, kamucu ve planlı bir ekonomi anlayışıyla yönetilen bir ülke kurma talebiyle siyaset sahnesinde yer alan Türkiye İşçi Partisi, Kürt sorununda barış ve kardeşlik temelli çözüm arayışını, bölgede ve dünyadaki savaş ortamlarına karşı barışı savunduklarını ifade ederken NATO'yu bir terör örgütü olarak görür. Eşit yurttaşlık temelinde tüm işçilerin yanı sıra özel olarak kadınların, Alevilerin, Kürtlerin, LGBT'lerin, çocukların, engellilerin ve türcülüğe karşı tüm canlıların yaşam hakkını savunduğunu ifade eden TİP, dinselleşme karşısında ilericiliği esas alır.

Osman Demir
Osman Demir
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