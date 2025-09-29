Gelin dizisi ne zaman başlayacak? Gelin dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu, yeni bölüm ne zaman?

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Gelin, iki başarılı sezonun ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Seyircisini ekran başına kilitleyen yapımın üçüncü sezonuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise izleyicilerin gündeminde. Gelin dizisinin yeni bölümü ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal 7'nin büyük beğeni toplayan günlük dizisi Gelin, üçüncü sezon için sete çıktı. Talya Çelebi ve Cenay Türksever'in başrollerini paylaştığı dizide, yeni sezonla birlikte bazı sürpriz karakterler de izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümler için heyecan dorukta! Resmi yayın tarihi henüz açıklanmasa da kulislerden gelen bilgilere göre Gelin, Eylül sonu ya da Ekim başında yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

GELLİN DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gelin dizisinin yeni sezon bölümlerinin, önceki sezonlarda olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanması bekleniyor. Kanal 7'nin yayın akışına bakıldığında, dizinin yine saat 16:00 civarında ekrana gelmesi öngörülüyor. Ancak kesin yayın günü ve saatine ilişkin detaylar, sezon öncesinde yapılacak tanıtım duyurularıyla netlik kazanacak.

GELİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zorluklar içinde filizlenen bir aşk hikayesi. Cihan ve Hançer, hayatın onlara sunduğu tüm engellere rağmen el ele vererek hayata tutunmaya çalışıyor. Mecburi bir evlilikle başlayan yolculukları, zamanla derin bir sevgiye dönüşürken; geçmişin karanlık gölgeleri peşlerini bırakmaz.

Kanal 7'nin ilgiyle izlenen dizisi Gelin, Cihan ve Hançer'in umut, mücadele ve sevgi dolu öyküsüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bir bebek bekleyen çift, her şeye rağmen bir arada kalmak için savaş verirken, Beyza ve Mukadder'in entrikaları bu aşkın önündeki en büyük tehdit olur.

Peki, Hançer ve Cihan tüm engellere rağmen mutlu olabilecek mi? Geçmişin sırları yeniden mi ortaya çıkacak? Mukadder Develioğlu'nun kalbi oğlunun mutluluğuna razı gelecek mi?

GELİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU