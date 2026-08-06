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Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük petrol üretimi 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük petrol üretimi 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ın Gabar bölgesinde günlük petrol üretiminin yeni sondajlar ve keşiflerle 83 bin 300 varile ulaştığını belirterek, bunun 'Terörsüz Türkiye'nin üretim, kalkınma ve refah getirisinin somut göstergesi' olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni sondajlar ve yeni keşiflerle Gabar'da günlük petrol üretimimiz 83 bin 300 varile ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Gabar'da yazılan bu başarı hikayesi, Terörsüz Türkiye'nin ülkemize kazandıracaklarının en somut göstergesidir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ın Gabar bölgesindeki petrol üretimine ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, sadece güvenliğin değil; üretimin, kalkınmanın ve refahın da adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde, bir zamanlar terörle anılan Gabar bugün üretimin, istihdamın ve umudun merkezi haline geldi.

Yeni sondajlar ve yeni keşiflerle Gabar'da günlük petrol üretimimiz 83 bin 300 varile ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Gabar'da yazılan bu başarı hikayesi, Terörsüz Türkiye'nin ülkemize kazandıracaklarının en somut göstergesidir. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda durmadan üretecek, milletimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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