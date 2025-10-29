Gebze'de çöken bina kaç yıllık, ne zaman yapıldı? Çöken bina nerede, hangi mahallede?

Gebze'de çöken bina kaç yıllık, hangi yılda yapıldı? Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bir bina sabah saatlerinde çöktü. Olayın ardından AFAD, JAK, belediye ve sivil toplum kuruluşları ekipleri bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNA NEREDE, HANGİ MAHALLEDE?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bina Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunuyor. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından çevrede büyük bir panik yaşandı. Çökme ihbarının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. AFAD, JAK, itfaiye, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı toplam 627 personel, enkaz alanında görev yapıyor. Ekipler, iş makineleriyle molozları kaldırırken, zaman zaman dinleme yaparak enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. UMKE ekipleri de bölgeye sahra hastanesi kurdu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada, binada 5 kişilik bir ailenin yaşadığını, diğer dairelerin ise boş olduğunu belirtti. Ekiplerin ses aldığı bir noktada çalışmalara yoğunlaştığı, bir kadın sesi duyulduğu bildirildi. Enkazdan çıkarılan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan birinin Muhammet Emir Bilir, diğerinin ise Hayrunnisa Bilir olduğu değerlendiriliyor. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILLIK, NE ZAMAN YAPILDI?

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çöken binanın 2012 yılında yapıldığını ve iskan aldığını açıkladı. Binanın resmi belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmadığı, denetimlerden geçmiş olduğu ifade edildi. Valilik ve teknik ekipler, binanın neden çöktüğüne dair incelemelerini sürdürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da olay yerinde yaptığı açıklamada, binanın yıkılış nedeninin teknik incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

Binanın 7 katlı olduğu, alt katında bir eczane bulunduğu, ancak eczanenin olayla ilgisinin olup olmadığının henüz belirlenemediği aktarıldı. Binada yalnızca bir ailenin yaşadığı, diğer dairelerin boş olduğu tespit edildi. Olayın ardından çevredeki 9 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, olası riskleri değerlendirmek için yapı kontrollerini sürdürüyor.

GEBZE'DEKİ BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Çökmenin nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayın teknik incelemeler sonucunda aydınlanacağını belirtti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, şu an için binanın çökme nedenine ilişkin somut bir tespit bulunmadığını, ancak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hem adli hem de teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Olası tüm ihtimallerin değerlendirildiği, inceleme sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da yaptığı açıklamada, metro inşaatı veya binanın altındaki eczanenin olayla ilgisine dair bir bulgu olmadığını ifade etti. Ekiplerin her türlü teknik imkânı kullanarak çalışmalarını sürdürdüğü, önceliğin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak olduğu vurgulandı. Arama kurtarma çalışmaları gün boyu devam ederken, enkaz kaldırma sürecinde iş makineleri ve kurtarma köpekleri aktif olarak görev yapıyor.