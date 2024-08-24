Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur?

Sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor. Gazze'deki insanların sağlık durumu merak ediliyor. Uzun süredir saldırıya uğrayan Gazze halkı birçok salgın hastalıkla mücadele ediyor. Peki, Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur?

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Deyr Balah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar, yollarda biriken çöplerin toplanmaması, içme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor. Çoğu çocuk olmak üzere her gün yüzlerce kişide uyuz, ishal, su çiçeği ve cilt hastalıkları vakaları tespit ediliyor.

CİLT HASTALIĞI NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve çocuk felciyle ilgili duruma dikkati çekti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'de Filistinlilerle ilgili insani durum konusunda gazetecileri bilgilendirdi. Dujarric, "Beslenme sorunları üzerinde çalışan ortaklarımız, geçen ay Gazze'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme teşhisi konulan çocuk sayısının mayıs ayına kıyasla yüzde 300'den fazla, Gazze'nin güneyinde ise yüzde 150'den fazla arttığını söylüyor." dedi.

İsrail'in tahliye kararlarının Gazze'deki yardım operasyonlarını "ciddi şekilde aksatmaya devam ettiğine" dikkati çeken Dujarric, "Ortaklarımız, temmuz ayında Gazze'nin güneyine giren gıda yardımı miktarının son 10 ayda kaydedilen en düşük seviyelerde olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi raporlarına göre, temmuz ayında İsrail'in reddettiği insani yardım girişimlerinin yüzde 7'den yüzde 15'e yükseldiğini belirtti.

Sözcü Dujarric, "(Gazzeli) çocuklar, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetleri ile su sanitasyonu ve hijyen altyapısının yok edilmesinden dolayı en ağır bedeli ödüyor. Yetersiz beslenme hastalık risklerini artırıyor." diye konuştu.