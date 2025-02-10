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GAZİANTEP HAVA DURUMU 11 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

GAZİANTEP HAVA DURUMU 11 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!
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11 Şubat Salı günü Gaziantep hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 11 Şubat'ta Gaziantep'te sıcaklıklar nasıl olacak? Kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Gaziantep'te de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep'te kar yağacak mı? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Gaziantep'te hafta boyunca hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve yağış ihtimalinin devam edeceği tahmin ediliyor. 11 Şubat Salı günü, Gaziantep'te en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 7°C olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağmur beklenirken, akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunduğundan, sürücüler ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU 11 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!Gaziantep'te hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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