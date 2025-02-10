GAZİANTEP HAVA DURUMU 11 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Gaziantep'te de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep'te kar yağacak mı? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Gaziantep'te hafta boyunca hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve yağış ihtimalinin devam edeceği tahmin ediliyor. 11 Şubat Salı günü, Gaziantep'te en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 7°C olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağmur beklenirken, akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunduğundan, sürücüler ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep'te hava durumu