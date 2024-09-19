Üye Girişi
Haberler

Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 20 Eylül 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 20 Eylül Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 20 Eylül 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 20 Eylül Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde!

20 EYLÜL GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Şehitkamil Gaziantep Gaziantep Şahinbey Yavuzeli İslahiye Yavuzeli İslahiye Oğuzeli Nurdağı Oğuzeli Yerel Yaşam Nizip Eylül

İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı, iddialar doğru mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Eylül Ödemiş, Urla, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });