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Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?

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Son dakika az önce deprem oldu! Bu gece meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Az önceki deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?

Az önce deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika şu anda meydana gelen deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre son depremler listesi paylaşıldı. Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?

SURİYE'DE 5.5 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte son depremler:

Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da ve Gaziantep'te hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

AFAD deprem raporu:

Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

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