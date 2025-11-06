Haberler

Gazeteci Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Güncelleme:
Yavuz Oğhan, 1969 yılında Ankara'da doğan deneyimli bir Türk gazeteci ve radyocudur. Türkiye'de televizyon haberciliği, radyo yayıncılığı ve dijital medya alanlarında uzun yıllar görev yapmış olan Gazeteci Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli? Yavuz Oğhan hangi partili? Yavuz Oğhan'ın hayatında dair detaylar haberimizde...

Türk medya dünyasının deneyimli isimlerinden biri olan Yavuz Oğhan, hem televizyon haberciliği hem de radyo programcılığı alanında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip bir gazetecidir. Peki, Gazeteci Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli, evli mi? Yavuz Oğhan hangi partili? Tüm detaylar haberimizde...

GAZETECİ YAVUZ OĞHAN KİMDİR?

Yavuz Oğhan, Türkiye'nin deneyimli gazeteci ve radyocularından biridir. Meslek hayatına 1990'lı yıllarda başlayan Oğhan, uzun yıllar boyunca hem televizyon haberciliği hem de radyo programcılığı alanında önemli görevler üstlenmiştir.

Gazetecilik kariyerine ATV'de gece muhabiri olarak başlayan Oğhan, beş yıl bu görevde çalıştıktan sonra haber müdürlüğüne terfi etmiştir. Ardından Star TV'de Ankara Temsilciliği görevini üstlenmiş, Uğur Dündar'ın ekibinde yer alarak televizyon haberciliğinde dikkat çekici işlere imza atmıştır. Daha sonra CNN Türk'e geçerek burada Ankara Haber Müdürlüğü ve İstanbul Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Yavuz Oğhan ayrıca Posta ve Radikal gazetelerinde yöneticilik yapmış, Artı 1 Televizyonu'nda Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Televizyonculuğun yanı sıra radyoculukta da aktif bir isim olan Oğhan, RS FM'de hafta içi her gün yayınlanan "Bidebunudinle" programını hazırlayıp sunmuştur. Dijital yayıncılık döneminde ise YouTube üzerinden "BideBunuİzle" adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

YAVUZ OĞHAN KAÇ YAŞINDA?

Yavuz Oğhan, 1969 doğumludur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Gazetecilik kariyerinde 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Oğhan, Türk medyasının en tanınmış ve saygın isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.

YAVUZ OĞHAN NERELİ?

Yavuz Oğhan, Ankara doğumludur. Eğitimini ve meslek hayatının büyük bir bölümünü de bu şehirde geçirmiştir. Türkiye'nin siyaset merkezinde yetişmiş bir gazeteci olarak, Ankara'da yürüttüğü görevler onun habercilik anlayışına derinlik kazandırmıştır.

YAVUZ OĞHAN HANGİ PARTİLİ?

Yavuz Oğhan, 2 Aralık 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Bu atama, Oğhan'ın medya dünyasındaki uzun yıllara dayanan deneyimini siyasetin iletişim alanına taşıdığı bir dönüm noktası olmuştur.

CHP'nin kurumsal iletişim stratejilerini yönetmekle sorumlu olan Oğhan, partinin kamuoyu ile ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. Görevi gereği CHP'ye bağlı olarak çalışmaktadır ancak herhangi bir siyasi pozisyonda veya milletvekilliği görevinde bulunmamaktadır.

YAVUZ OĞHAN EVLİ Mİ?

Yavuz Oğhan evlidir. Eşi, Başbakanlık muhabiri olarak görev yapmış olan Şehriban Oğhan'dır. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Gazeteci kimliğinin yanı sıra aile yaşamına da önem veren Oğhan, özel hayatını medyadan büyük ölçüde uzak tutmayı tercih etmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

