Gastronomi Dünyasının Yıldızları Gault & Millau Gecesinde Parladı: İşte Ödül Kazananlar

Gastronomi dünyasının nabzının attığı gecede, Yılın Onur Ödülü deneyimli turizmci, Kempinski Otelleri Genel Müdürü ve Çırağan Palace Hotel Kempinski Bölge Başkan Yardımcısı Ralph Radtke'ye verildi. Sektöre katkılarıyla tanınan Radtke, gecenin en prestijli ödülünün sahibi oldu.

Mutfak Mirasına ve Geleneğe Saygı

Gecede Türkiye'nin köklü lezzet durakları unutulmadı. Yüzyıllık İşletme Ödülleri'nin sahipleri, İstanbul klasikleri Baylan ve Pandeli oldu. Nesilden nesile aktarılan lezzetleriyle 2. Kuşak İşletme Ödülleri ise Cunda'nın simgesi Bay Nihat ve Antalya'nın efsanesi 7Mehmet'e takdim edildi.

Türk ve Anadolu Mutfağının Zirvesi

Yerel lezzetlerin global standartlarda sunumunun ödüllendirildiği kategorilerde, En İyi Türk Mutfağı Ödülü'nü Borsa Kandilli kucakladı. Anadolu'nun kadim reçetelerini yaşatan Natolia ise En İyi Anadolu Mutfağı Ödülü'ne layık görüldü.

Yılın Mutfak Kültürü Ödülü ise araştırmaları ve birikimiyle tanınan gastronomi yazarı ve eğitmen şef Ahmet Güzelyağdöken'in oldu.

Lüks ve Lezzetin Buluşma Noktaları

İstanbul'un elit mekanlarının yarıştığı En İyi Brunch Mekânı kategorisinde ödülü dört dev paylaştı: Raffles İstanbul, Shangri-La Bosphorus İstanbul, Swissotel The Bosphorus İstanbul ve The Peninsula İstanbul.

Üst düzey hizmet kalitesiyle En İyi Banquet Ödülü Divan Grubu'nun olurken, En İyi Outside Catering Ödülü'nü ünlü şef Osman Sezener yönetimindeki Os Fine Catering kazandı. Doğadan masaya konseptini en iyi işleyen Farm to Table Ödülü ise Şile'deki lezzet vahası Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant'a gitti.

Sokak Lezzetleri, Barlar ve Özel Mekanlar

Gastronominin yükselen trendi sokak lezzetlerinde En İyi Street Food Ödülü, hamburger denince akla gelen ilk isimlerden Akali'nin oldu. Gece hayatının nabzını tutan En İyi Bar Ödülü ise Ritmo Bar'a verildi.

Farklı konseptleriyle öne çıkan Özellikli İşletmeler Ödülleri; Clubhouse Bebek, Terminal Kadıköy, Miori ve Manavgat Şelalelerinden Restoran arasında paylaşıldı.

Ekranların sevilen yüzü Memet Özer ise Gastronomi TV Programcısı Ödülü ile geceden ödülle ayrılan isimler arasında yerini aldı.