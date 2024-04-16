Garanti BBVA'nın KOBİ'lere Mobil Bankacılık Üzerinden Sunduğu Hizmet Sayısı 1.000'e Ulaştı

Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulaması Garanti BBVA Mobil üzerinden KOBİ, esnaf ve ticari müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerle bankacılık verimliliği "dijital dönüşüm" çatısı altında arttırılıyor. Garanti BBVA 1,6 milyondan fazla esnaf, KOBİ ve ticari müşterisine mobil ve internet üzerinden 1.000'e yakın hizmet sunuyor. Bankanın mobil ve internetten sunduğu ürün ve hizmetleri arasında uzaktan müşteri olabilme, ticari kredi limit başvuru, kredi kullanımı, GKS, limit, risk, teminat ve kefil bilgilerini görüntüleyebilme, teminat mektubu başvuru, çek karnesi başvuru, üye işyeri başvurusu ve sözleşmelerini onaylayabilme, maaş kurum tanım ve değişikliği, kredisiz hayat sigortaları talimatlarını dijital onaya gönderebilme, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) oluşturma ve görüntüleme ve e-Defter veri paylaşımı entegrasyonu öncelikli olarak sayılabilir.

Garanti BBVA müşterisi KOBİ'lerin %89'u dijital kanalları aktif kullanırken havale, EFT, FAST, SWIFT gibi para transferleri, döviz alış ve satış, kredi kartı ve fatura ödeme gibi geniş kapsamlı finansal işlemlerin yaklaşık %99'u dijital kanallardan gerçekleşiyor. Şahıs firmalarının ardından limited ve anonim şirketlerin de mobilden müşteri olma sürecinin başlamasıyla tüm KOBİ ve ticari firmalar uçtan uca dijital bankacılık deneyimini Garanti BBVA ile tamamlayabiliyor. Gelir/gider görüntüleme, yakın gelecekte yapacağı veya alacağı ödemeleri gösteren nakit akışı fonksiyonu ile tahsil/teminat çekleri adımlarını yoğun şekilde kullanan Garanti BBVA KOBİ müşterileri, bu menüleri 2023'te 113 milyondan fazla görüntüledi.

Açık bankacılık hizmetleri KOBİ'lerin işlerini kolaylaştırıyor

Garanti BBVA geçen yıl hayata geçen açık bankacılık düzenlemeleri kapsamında farklı bankalardaki hesapları tek bir noktadan izleyebilme ve para transferi yapabilme gibi özellikleri müşterilerine sunmaya başladı. Bankanın esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri, yalnızca başka bankalardaki hesap hareketlerini değil, aynı zamanda başka banka üye işyeri/POS hareketlerini ve hesaba geçecek POS tutarlarını da Garanti BBVA Mobil ve İnternet'ten görebiliyor. Bu hizmeti müşterilerine ilk sunan bankalardan olan Garanti BBVA, açık bankacılıkla müşterilerinin mali durumlarını daha kolay takip edip yönetebilmesini, daha iyi bir deneyim yaşamasını ve zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Mobil bankacılık geliştirmelerinde tüzel müşterilere odaklanıyor

Bankanın tüzel müşterilerine verdiği dijital hizmetleri değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, "Şirketlerin dijitalleşmeye daha fazla önem vermesiyle internet ve mobil bankacılık kullanımının arttığını görüyoruz. Müşteri deneyimini ana merkezine koyduğumuz mobil bankacılık geliştirmelerimiz kapsamında tüzel müşterilerimiz için de dijitalleşmede sürekli yeni ürün ve hizmetleri devreye alıyoruz. "KOBİ'ler tam güç ilerler!" sloganımızla, KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmak üzere ihtiyaç duydukları her adımda yanlarında oluyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak, bu yıl sektörde ilk olarak ticari kredi limit başvuru fonksiyonumuzla limiti olmayan ya da mevcut limitini arttırmak isteyen tüzel nitelikli müşterilerimiz için şubeye gitmeden dijital kanallardan limit başvurusu yapabilecekleri yapımızı hayata geçirdik. Böylece esnaf, KOBİ ve ticari müşterilere, müşterimiz değilse önce müşterimiz olabileceği, sonra limitine başvurabileceği ve ardından çıkan limitleri dahilinde kredi kullanabileceği konforlu ve hızlı bir dijital deneyim sunuyoruz. Müşterilerimiz böylelikle ticari nakdi kredi, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS), kredi kartı ve gayrinakdi kredi limitine anlık olarak başvurabiliyor, paketler bazında limitlerini, belirlenen üst limiti aşmamak kaydıyla revize edebiliyor."

KOBİ'ler Karbon Ayak İzi Projesi'yle farkındalık kazanıyor

Süzer sözlerini şöyle sürdürdü: "Finansal sağlık konusunda tüzel müşterilerimizin de finansal sağlığını iyileştirmelerine, finansallarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak çalışmalarımız devam ediyor. Bankamızın stratejik önceliği olan sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında Tüzel KOBİ Karbon Ayak İzi Projesi'yle karbon ayak izi hesaplaması, sektörel etki analizi ve sürdürülebilirlik bilgilendirmelerini mobil ve internet bankacılığından göstererek sürdürülebilirlik konusunda KOBİ müşterilerin de farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Böylece şirketler Garanti BBVA üzerinden yaptığı elektrik, su, doğalgaz ve akaryakıt harcamaları sonucunda oluşan karbon ayak izlerini görebiliyor, son 12 aylık sonuçlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgilere aynı ekran üzerinden ulaşabiliyor."

Dijital kanallar finansal danışman rolü üstlenecek

Garanti BBVA, ilerleyen dönemde firmalar için taşıt kredisinde marka çeşitliliği, teminat mektubunda elektronik mektup, mevcut kredi türlerinde çeşitliliği de dijital kanallarına taşıyarak firmaların istediği yer ve zamanda, ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere kesintisiz ulaşma ve başvuru yapma imkânı sağlamayı hedefliyor. Dijital kanalların, sadece finansal işlemler için aracı değil, şirketlerin finansal bağışıklığına destek olan bir finansal danışman rolüne de sahip olması amaçlanıyor.