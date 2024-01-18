Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Ümraniyespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Galatasaray - Ümraniyespor maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 4-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 18 Ocak 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.