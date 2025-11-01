Haberler

Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Trabzonspor canlı HD şifresiz maç izleme link!

Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Trabzonspor canlı HD şifresiz maç izleme link!
Güncelleme:
Galatasaray Trabzonspor canlı link! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, zirve yarışının seyrini belirleyecek öneme sahip. Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden, nasıl canlı izlenir? Galatasaray Trabzonspor derbi canlı HD link!

Galatasaray Trabzonspor canlı izle! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak ve hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma, RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray, 10 maçta aldığı 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan topladı. Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puana sahip durumda.

Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Trabzonspor canlı HD şifresiz maç izleme link!

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Davinson Sanchez ve sakat İlkay Gündoğan forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray, sahasında 31 resmi maçtır kaybetmiyor ve Süper Lig'de 18 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray Trabzonspor karşılaşması, Türkiye'de TOD TV ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Bein Sports'un şifreli yayınında izlenebilecek. Futbolseverler, maçı televizyonlarından Bein Sports kanalı aracılığıyla takip edebilirler.

Ayrıca TOD platformu üzerinden internet bağlantısıyla maç canlı izlenebilecek. Kullanıcılar, tablet, telefon veya bilgisayar üzerinden TOD uygulamasına giriş yaparak karşılaşmayı anlık olarak takip edebilirler. TOD, karşılaşmayı canlı ve şifreli olarak yayınlayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM, CANLI İZLEMEK İSTİYORUM?

Galatasaray Trabzonspor maçı, Bein Sports kanalı aracılığıyla televizyondan izlenebilir. Aynı zamanda TOD platformu üzerinden internet bağlantısıyla canlı yayın takip edilebilir. TOD kullanıcıları, hesaplarına giriş yaparak maçı mobil cihaz, tablet veya bilgisayar üzerinden anlık olarak izleme imkânına sahip.

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports abonesi olarak televizyon yayını üzerinden veya TOD platformu üyeliğiyle internetten karşılaşmayı takip edebilirler. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Trabzonspor mücadelesi bazı yabancı ülkelerde şifresiz olarak yayınlanacak. Brezilya'da Disney+ platformu, Fransa'da Bein Sports 2 kanalı ve Senegal'de ESPN 3 Africa karşılaşmayı canlı olarak ekrana getirecek.

Türkiye dışındaki yayınlar, ülkelere göre farklı platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ancak Türkiye'de karşılaşmayı canlı ve yasal şekilde izlemek için Bein Sports veya TOD platformu üzerinden yayın takip edilmelidir.

Galatasaray Trabzonspor maçını veren kanallar:

Fransa: beIN Sports MAX 7

Portekiz: Sport TV6

Rusya: Match! futbol 3

