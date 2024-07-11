Gaga Bulut neden gözaltına alındı, ne oldu? Gaga Bulut kimdir?

Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Gaga Bulut neden gözaltına alındı, ne oldu? Gaga Bulut kimdir?

GAGA BULUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Altuğ'u gözaltına aldı. Altuğ, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

GAGA BULUT KİMDİR?

Gaga Bulut' adıyla tanınmıştır. Sosyal medya fenomeninin gerçek adı Bulut Altuğ'dur.

26 yaşındaki Gaga Bulut adını kullanan kişinin aslen Vanlı olduğu bilinmektedir. Daha öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda fenomen olmak için ailesinin yanından ayrıldığını ve İzmir'e yerleştiğini söylemiştir.

Öte yandan Bulut Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir'de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı.