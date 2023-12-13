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Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle!

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Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Dizi, herhangi bir değişiklik olmazsa yeni yılın ilk cuma akşamı yayınlanacak. Peki, Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak, hangi kanalda? Gaddar 1. Bölüm izle! İşte detaylar…

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Gaddar dizisinden ilk fragman geldi. Peki, Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak, hangi kanalda? Gaddar 1. Bölüm izle! İşte detaylar…

GADDAR DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tanıtımı büyük bir ilgi gören Gaddar dizisi, bir değişiklik yapılmadığı takdirde yılın ilk cuma akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Henüz resmi bir başlangıç tarihi belli olmazken, ilk fragman FOX TV sosyal medya kanallarında paylaşıldı.

Gaddar dizisinin saat 20.00'de FOX TV'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın günü henüz netlik kazanmadı.

Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle!

GADDAR DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK, HANGİ KANALDA?

FOX'un Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Gaddar'ın heyecanla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı diziden paylaşılan tanıtım, 'Gaddar'ın sert dünyasına dair ipuçları veriyor. Gaddar dizisi, FOX TV'de izleyiciyle buluşacak ve yayın saati 20.00 olarak planlanıyor. Ancak, yayın günü henüz kesinlik kazanmamıştır.

Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle!

GADDAR 1. BÖLÜM İZLE

Gaddar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Gaddar dizisinin yeni bölümleri ve fragmanları Gaddar Dizi Youtube Kanalı'ndan yayınlanacaktır.

Gaddar Dizi Youtube Kanalı'na gitmek için tıklayın !

Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle!

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