Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor. Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

GADDAR KONUSU NE?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir.Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Davut'un ölümü ailenin üzerinde aşılması zor bir acı bırakır. Dağhan kendini suçlamaya başlar ve intikam yeminleri ederek Korkut'un peşine düşer. Herkes Dağhan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğu için önlem alır. Enver işi kansız çözmek için uğraşır, Zakkumlara bir teklifle gider. Sonrasında Dağhan'ı saf dışı bırakarak Müdür ile plan yapar. Ama yaptıkları plan Şirketten gelen bir emrin engeline takılır.

Korkut Leylâ ile yakınlaşabilmek için babasının ölümünü, katilini araştırmaya başlar. Bu sırada onunla yeniden görüşebilmek için çabalamaya devam eder. Dağhan, Leyla ve Korkut arasındaki bağlantıdan haberdar olur, onu Korkut'tan uzaklaştırmak ister. Bu konu ikili arasında bir hesaplaşmaya döner. Leylâ'nın babasının ölümüyle ilgili öğrendikleri onu bir seçim yapmaya zorlar.

Dağhan ailesinin aldığı önlemleri aşarak soluğu Korkut'un yanında alır. Dağhan'dan alacakları intikam üzerine Korkut ve Kalender anlaşamazlar. Kalender Dağhan konusunda giderek endişelenir. Korkut cenazeden sonra Dağhan'ı bulur ve ona seçim yapması için bir oyun oynar, bu oyun Dağhan'ın intikam duygusunu daha çok harlar. Dağhan Korkut'u öldürmeye çok yaklaşmışken karşısında Şirket'in adamlarını bulur. İstediğini yapmak için Şirket'in verdiği göreve uymak zorundadır.

Bu sırada Ekber, Oya'yı yakınında tutmak için Korkut'un etrafa yaydığı korkudan faydalanır. Ancak Oya da Aydan da bu kez daha temkinlidir.

GADDAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!