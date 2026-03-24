Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada

İstanbul'da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan rapçi Canbay'ın silahlı saldırı sonrası yaşadığı panik ve çaresizlik anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Canbay'ın çevredekilere seslenerek yardım istediği ve telefonla sağlık ekiplerine ulaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında araçta bulunan rapçi Canbay'ın yaşadığı panik ve çaresizlik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kubilay Kaan Kundakçı'nın 19 Mart gecesi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürüldüğü anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kamera kayıtlarında saldırı sonrası yaşananlar dikkat çekti. Görüntülerde, Canbay'ın aracın durmasının ardından hızla dışarı çıktığı görülüyor.

Büyük şok yaşayan Canbay'ın çevredekilere seslenerek yardım istediği ve telefonla sağlık ekiplerine ulaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arkadaşının durumunun ağır olduğunu fark eden Canbay'ın kaldırıma çökerek başını ellerinin arasına aldığı ve gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, Canbay'ın ayakta durmakta zorlandığı ve kontrolünü kaybettiği anlar kameraya yansıdı.

OLAY 19 MART GECESİ YAŞANDI

19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

