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Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı

Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı Haber Videosunu İzle
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
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Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, yeni sezon hazırlıkları sırasında Victor Osimhen yazılı Galatasaray formasıyla antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Rakip taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yeni bir krizin fitilini ateşledi. 

ANTRENMANINI G.SARAY FORMASIYLA YAPTI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin forveti, bireysel antrenmanı sırasında Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen’in isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı giydi.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaşan Çadlı futbolcu, kendi taraftarlarının ve rakip futbolseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının ligdeki rakiplerinden birinin formasının giyilmesini "saygısızlık" olarak nitelendirirken, paylaşıma sosyal medyada adeta yorum yağdı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 23 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini Muavini:

Cincon un karısı olduğunu biliyoruz zaten

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