Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın cenazesi dün memleketi Sakarya'da toprağa verilmişti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, cinayeti işleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kayıplara karışmıştı. Ekipler Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatırken, Yapılan çalışmalar sonucu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

10 ŞÜHHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

KALAYCIOĞLU'NUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve Gayrettepe Cinayet Büroda sorgulanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Sabah'ın haberine göre Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kalaycıoğlu ifadesinde kimseyi azmettirmediğini savundu.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

"KÖPEĞİNİ VERMEYE GİTTİK, CANBAY'I GÖRÜNCÜ ALAATTİN ARACA DOĞRU ATEŞ ETTİ"

Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" ifadelerini kullandı.

