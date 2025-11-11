Haberler

Furkan Bölükbaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne dedi?

Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme gelen ve ardından paylaşımını kaldıran Furkan Bölükbaşı'nın tutuklandığını duyurdu. Peki, Furkan Bölükbaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren paylaşımı sonrası Furkan Bölükbaşı hakkında savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılmıştı. "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı ile ilgili harekete geçti. Bölükbaşı'nın paylaşımlarının ardından savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILDI

Furkan Bölükbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 310'uncu maddesi kapsamında, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla inceleme başlatıldı. Bölükbaşı'nın başka bir kullanıcının paylaşımını alıntıladığı, ardından söz konusu içeriği sildiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bölükbaşı'nın X hesabı erişime kapatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan soruşturma sonucunda Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 doğumlu olan Furkan Bölükbaşı, Kırıkkale Fen Lisesi'nden 2006 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde tamamlamıştır. 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başlamış, aynı bölümde doktora çalışmalarını sürdürmüştür. Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Bölükbaşı, günümüzde YouTube üzerinden çeşitli içerikler üretmektedir.

Osman DEMİR
