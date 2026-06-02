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Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı
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Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni, kıyafet giymeden vücudunu Dünya Kupası'nda boy gösterecek futbolcuların fotoğraflarıyla kapladı. Paylaşılan videoda milli futbolcumuz İsmail Yüksek'in de olduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni gördü.

Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirdiği sıra dışı tarzıyla gündeme oturdu.

VÜCUDUNU KIYAFET GİYMEDEN FUTBOLCULARLA KAPLADI

İddialı tarzıyla tanınan fenomen, bu kez kıyafet giymek yerine vücudunu turnuvada boy gösterecek yıldız futbolcuların fotoğraflarıyla kapladı.

İSMAİL YÜKSEK DE YER ALDI

Büyük ilgi gören videoda en dikkat çeken detay ise A Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek oldu. Yıldız futbolcumuzun fotoğrafının da yer aldığı yaratıcı vücut boyama çalışması, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Estetik ve futbol tutkusunu bir araya getiren bu sıra dışı paylaşıma, Türk ve yabancı futbolseverlerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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