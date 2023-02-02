Son zamanlarda birçok konsolosluğun kapatılmasının ardından Fransa Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Sorusu gündeme geldi. Fransa Başkonsolosluğunun kapatılması ile birlikte Fransa Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Fransa Başkonsolosluğu kapalı mı? Fransa konsolosluğu İstanbul neden kapalı? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

Fransa Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Sorusu, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Başkonsolosluklarının kapatılmasının ardından konuya ilişkin olarak en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ardından Beyoğlu'nda bulunan Fransa Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle geçici bir süreliğine kapatıldı. Pierre Loti Fransız Lisesi de güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verdiğini duyurdu. Peki, Fransa Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Fransa Başkonsolosluğu kapalı mı? Fransa konsolosluğu İstanbul neden kapalı?

FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU NEDEN KAPATILDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ; Hollanda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İstanbul başkonsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatmalarına tepki gösterdi. Soylu, "Türkiye'de psikolojik harp başlatmaya çalışıyorlar. Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık tespit etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı." Dedi.

"15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 5 KİŞİ TUTUKLANDI"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp başlatıldığını öne süren Soylu, "İşin hikayesi şudur; farklı bir ülkenin bir istihbarat elemanı, Türkiye'de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. Devletimiz o anı net bir şekilde izlemiştir. Elemanlık teklif ettikleri ile birlikte birkaç gezinti gerçekleştirdi o şahıs. Ardından bu istihbarat elemanı Türkiye'yi terk etmiş, bu istihbarat elemanı istediklerini elde edemeyince ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgiler pazarlamış. Ondan sonra da Türkiye'de bir DEAŞ saldırısı olabilecek anlayışı ile beraber psikolojik harp yürütülmektedir. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır.İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar." Dedi.

Almanya Başkonsolosluğu

ÜLKELER KONSOLOSLUKLARINI ART ARDA KAPATTI

Önceki gün Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.