1948'den bu yana sistematik olarak zulme uğrayan, açlık ve susuzlukla imtihan edilen Filistinli kardeşlerimiz zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Filistin kurban bağışı nasıl yapılır 2024?

FİLİSTİN KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR 2024?

Diyanet Vakfı ve Kızılay ile bağışlarınızı Filistin'e ulaştırabilirsiniz.

DİYANET VAKFI

Vekaleten Kurban Filistin

KURBANLARINIZLA FİLİSTİN'E UMUT OLUN!

Son yılların en büyük soykırımına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize destek olmak için Vakfımıza vekalet yoluyla emanet ettiğiniz vacip kurban bağışlarınızı "Türkiye Diyanet Vakfı Güvencesiyle" kesiyor ve ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştırıyoruz.

1948'den bu yana sistematik olarak zulme uğrayan, açlık ve susuzlukla imtihan edilen Filistinli kardeşlerimiz zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

7 Ekim 2023'te başlayan ve şiddetlenen İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu, milyonlarca kardeşimiz ise yurtlarından edilmeye çalışılarak enkazlar arasında yaşamaya mecbur bırakılıyor. Evsiz ve çaresiz bırakılan kardeşlerimiz temel insani ihtiyaçlarına dahi ulaşmakta güçlük çekiyor.

Kurban vekaletleriniz Filistin/Gazze'deki olağanüstü durumdan dolayı çevre ülkelerde temini ve kesimi gerçekleştirilerek, uygun şartlarda muhafaza edilip en kısa zamanda Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacaktır.

Siz de kardeşlerimizin bu zor ve acılı günlerinde bagis.tdv.org web adresimizden online olarak bağış yaparak bu iyilik seferberliğine destek olabilir, açlıkla mücadelede eden kardeşlerimize yardım elinizi uzatabilirsiniz.

Vekaleten kurban bağışınızı gerçekleştirirken, adına kesim yapılmasını istediğiniz kişinin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Açıklama kısmında yer alan isimler adına kesim gerçekleştirilmemektedir.

Kurbanınız bölgedeki hayvan türüne göre küçükbaş veya büyükbaş olarak kesilebilmektedir. Bu kapsamda bağış sırasında küçükbaş/büyükbaş olarak hayvan tercihi yapılamamaktadır.

Kurban hisse bedeline tüm masraflar dahildir. Artması halinde söz konusu miktar Vakfımızın hayri ve sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Yurt dışından online ödeme yöntemi ile bağış yapmak isteyen bağışçılarımızın, kredi kartlarının online ve uluslararası alışverişe açık olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Türk Lirası hesabına bağlı olmayan kartlar için bağışın TL karşılığı güncel döviz kuru (banka kurlarına göre hesaplanan) üzerinden yansıtılmaktadır

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KIZILAY

7 Ekim'den bu yana 2 milyondan fazla insanın hayatının olumsuz etkilendiği abluka altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Çocuk, kadın binlerce sivilin hayatını kaybettiği, yüz binlercesi yerinden edilmiş Gazzeli için yardım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Türk Kızılay olarak Gazze'deki saldırılarda hayatları olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine başta gıda, barınma, hijyen ve bebek malzemeleri olmak üzere yardımlarımız devam ederken, 2024 Filistin/Gazze Kurban vekaletlerinizi de Türkiye'de kesip, konserve olarak Gazze İyilik Gemisi ile bölgeye ulaştıracağız.

Her kurban olduğu gibi bu kurban da siz değerli bağışçılarımızın desteğiyle İslami usullere uygun, hijyenik ortamlarda kesilerek konserve haline getirilen kurban eti Filistin ve Gazze'ye ulaşsın, kurban bereketi yıl boyu sürsün.

Kurban kesim işlemlerimiz;

• Veteriner hekim kontrolünde ve noter huzurunda,

• Vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak,

• İslami usullere uygun,

• Hijyen kurallarına uygun modern kesimhanelerde yapılmaktadır.

Kurban hisse bedeli 11.750 ₺'dir. Sizlerden aldığımız kurban vekâletleri, hedef kesimler doğrultusunda yurt içinde kombinalara dağıtılacaktır. Kurban kesim işlemleri tamamlandığında konservelenen kurban etleri Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Taksit Seçenekleri

Garanti Bankası - 2 Taksit

Halk Bankası - 2 Taksit

Yapı Kredi Bankası - 2 Taksit

İşbank - 3 Taksit

Vakıfbank - 3 Taksit

Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?

• Kızılay'ın internet sayfası üzerinden,

• Kızılay Mobil Bağış Uygulaması üzerinden,

• Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla,

• 7/24 Fast Sistemi ile EFT/Havale yoluyla,

• Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,

• Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz.

* Diyanet İşleri Başkanlığı görüşlerine göre; kurban bedelinizi bizlere bağış kanalları üzerinden ilettikten sonra vekâletiniz alınmış olup, ayrıca sesli vekâlet vermenize gerek kalmamaktadır.

Kurban vekâletiniz alındıktan ve kesildikten sonra sizlere SMS ve Mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır;

Yurt dışından vekâlet vermek isteyen bağışçılarımız, 370$ || 345€ tutarındaki kurban hisse bedellerini;

• Web sitemizde ödeme aşamasında karşılaşacakları "Yurt Dışı" menüsü başlığı altında Sofort, Giropay, MyBank, Ideal, EPS, Bancontact gibi ödeme yöntemleri ile kurban bedellerini gönderebilirler.

• Aşağıda belirtilen Turkish Red Crescent Society Bank account number for international donations / Ziraat Bank International AG hesaplarından yapabilirler.

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL AG

Myliusstrasse 14, 60323

Frankfurt am Main

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 207 00

IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01

SWIFT: TCZBDEFF

! Kesimi gerçekleştirilen kurban vekâletlerinin iadesi mümkün değildir.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan "Bağış Takibi" bölümüne, T.C. kimlik numaranızı veya bağışçı kodunuzu girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını arayabilirsiniz.

Vekâleten yurt dışı kurbanından farklı olarak Adak, Akika ve Şükür Kurban vekâleti vermek isterseniz;

"Adak Kurbanı" vekâleti vermek için Tıklayınız.

"Akika Kurbanı" vekâleti vermek için Tıklayınız.

"Şükür Kurbanı" vekâleti vermek için Tıklayınız.

Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. ?Ayrıca diğer insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak da Kızılay'a destek olabilirsiniz.

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