Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek'in peruk takma sebepleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncunun peruk takıp takmadığı ve bunun sebepleri hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Feyza Civelek neden peruk takıyor? Kızılcık Şerbeti Nilay peruk mu takıyor? İşte detaylar...

Feyza Civelek neden peruk takıyor? Kızılcık Şerbeti Nilay saçlarına ne oldu, neden peruk takıyor?

Feyza Civelek'in verdiği röportaj sonrasında neden peruk taktığı araştırılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, saçına taktığı perukla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından Feyza Civelek neden peruk takıyor sorusu araştırılıyor. Peki, Feyza Civelek neden peruk takıyor? Kızılcık Şerbeti Nilay peruk mu takıyor? Detaylar haberimizde...

FEYZA CİVELEK NEDEN PERUK TAKIYOR?

Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında sorusunu yanıtladı. Ünlü oyuncunun röportaj sırasında taktığı peruk dikkat çekti. Ünlü oyuncunun peruk takması hastalık iddialarını gündeme getirse de Feyza Civelek'in peruk takmasına herhangi bir hastalığın sebep olmadığı bilinmektedir. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteri türbana girmeden önce de Feyza Civelek'in peruk taktığı görülüyordu. Ünlü oyuncudan perukla ilgili bir açıklama gelmemiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY SAÇLARINA NE OLDU?

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, röportajı sırasında karakteri hakkında tüyo verdi. Civelek, "Çocuğum doğduktan sonra türbandan çıkabilirim" ifadelerini kullandı.