Fetö öldü mü sorusu gündeme gelirken son dakika FETÖ elebaşı Fethullah Gülen yaşıyor mu merak ediliyor. Fethullah Gülen kaç yaşında öldü ve Fethullah Gülen'in hastalığı nedir merak ediliyor. Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Fetö öldü mü? Son dakika FETÖ elebaşı Fethullah Gülen yaşıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

FETÖ ÖLDÜ MÜ?

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen X hesabından yaptığı paylaşımda "Fethullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

FETHULLAH GÜLEN YAŞIYOR MU?

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, "Fethullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanırken FETÖ'cü hesaplar da gelişmeyi doğruladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen

FETHULLAH GÜLEN'İN SON HALİ

'Fethullah Gülen'in son hali' denilerek paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Gülen son olarak Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.

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