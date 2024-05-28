FETÖ firarisi AKIN İPEK'İN YALISI satışa çıktı mı, ne kadar? Koza-İpek Holding'e ait BEYAZ KÖŞK ne kadara satılıyor, kaç TL?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza- İpek Holding'e ait yalıyı satışa sundu. FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan bu yalı için ihale 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Yalının değeri ve ne kadara satılacağı büyük bir merak konusu. FETÖ firarisi AKIN İPEK'İN YALISI satışa çıktı mı, ne kadar? Koza-İpek Holding'e ait BEYAZ KÖŞK ne kadara satılıyor, kaç TL? İşte merak edilenler...

BEYAZ KÖŞK NE KADARA SATILIYOR?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek.

İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemleriyle yapılacak. Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen bu ihaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim etmeleri gerekiyor.

YALININ AYRINTILARI

Satışa konu olan 1259 ada 132 parsel üzerinde bulunan yapılar, iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terastan oluşan ikinci derece eski eser niteliğindeki Beyaz Köşk ile birlikte toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekarelik bir terasa sahiptir.

Kahverengi Köşk olarak bilinen diğer yapı, zemin ve normal kattan oluşmaktadır ve brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahiptir.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.