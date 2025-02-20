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Feroz Ahmad öldü mü, neden öldü?

Feroz Ahmad öldü mü, neden öldü?
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Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad hakkında çıkan haberler, akademik dünyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Feroz Ahmad öldü mü, sağlık durumu nasıl? Cenaze töreniyle ilgili bir açıklama yapıldı mı? İşte, ünlü tarihçi hakkında merak edilen detaylar…

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve modern Türkiye tarihi konusundaki eserleriyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Prof. Dr. Feroz Ahmad, akademik dünyada saygın bir isim olarak bilinmesinin yanı sıra son günlerde hakkında çıkan haberler ile gündeme geliyor. Feroz Ahmad'ın sağlık durumu geniş bir kesim tarafından merakla takip ediliyor.Peki, Feroz Ahmad öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Cenaze töreniyle ilgili bir açıklama yapıldı mı? İşte, ünlü tarihçi hakkında merak edilen detaylar…

TARİHÇİ FEROZ AHMAD ÖLDÜ MÜ?

Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad'ın vefat haberi, akademik dünyada büyük üzüntü yarattı. Feroz Ahmad'ın 87 yaşında yaşamını yitirdiğini resmi sosyal medya hesabından duyuran akademisyen Behlül Özkan, yaptığı paylaşım sırasında "Feroz Ahmad hocayı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Feroz Ahmad öldü mü, neden öldü?Feroz Ahmad

Cenaze bilgilerine ilişkin ayrı bir paylaşımda bulunan Behlül Özkan; "Cenazesi bugün Bostancı Kuloğlu Camisinde kılınacak ikindi namazını müteakip Tuzla Şifa Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Hepimizin başı sağolsun." şeklinde konuştu. Ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Feroz Ahmad öldü mü, neden öldü?Feroz Ahmad vefat haberi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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