Ferit Edgü öldü mü? Ferit Edgü neden öldü? Ferit Edgü kimdir?

Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti. Ferit Edgü'nün neden öldüğü merak ediliyor. 88 yaşındaki Edgü, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. Şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri ve aforizma gibi türlerde eserler bulunuyordu. Ferit Edgü öldü mü?

FERİT EDGÜ KİMDİR?

Edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Edgü, 24 Şubat 1936 gününde İstanbul'da doğdu. Şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri ve aforizma gibi türlerde eserleri bulunuyordu.

Everest Yayınları'ndan, Edgü'nün vefatıyla ilgili yayınlanan mesajda "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Ferit Edgü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı eğitimini Paris'te sürdürdü (1959- 1964). Acedemie du Feu'de seramik öğrenimi gördü. Sorbonne'da felsefe, Louvre'da sanat tarihi kurslarına katıldı.

Yedek subay öğretmen olarak Hakkari ve Beypazarı'nda askerlikten sonra (1967), bir yıl daha Paris'te kalıp İstanbul'a yerleşti (1968). Man Ajans'ta reklam yazarlığı yaptı. Buradan ayrılıp kendi reklam şirketini kurdu.

Öykü yazarlığının yanı sıra, resim eleştirileri ve denemeleriyle ün yaptı. 1977'den beri Ada Yayınları'nı yönetiyor. Kaynak dergisinde edebiyata adım attı. 1952-1953 yıllarında şiirler yazdı. Ama ilk öyküsü ocak 1954'te Yeni Ufuklar dergisinde çıktı. Aynı yıllarda Şairler Yaprağı (1954), Mavi'de de şiirleri yayımlandı (1954). Daha sonraları Yeni Ufuklar, Vatan Sanat Eki, Mavi, Pazar Postası, Dost'taki öyküleriyle (1954-1959); Ataç, Yeni Dergi, Eylem, Papirüs, Ant, Soyut, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri dergilerindeki deneme ve incelemeleriyle tanındı.

FERİT EDGÜ ÖLDÜ MÜ?