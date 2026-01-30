Haberler

Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma açılan ve Türkiye'den ayrılarak Bali'ye giden fenomen Merve Taşkın, hakkında çıkarılan yakalama kararına yurt dışından tepki verdi. Taşkın, kendisinin suçsuz olduğunu belirtirken, Türkiye'ye dönerse ifadesinin alınıp serbest bırakılması gerektiğini savundu.

  • Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Merve Taşkın, Türkiye'den ayrıldığını ve suçsuz olduğunu savunuyor.
  • Merve Taşkın, Türkiye'den ayrılma kararının psikolojik baskı nedeniyle olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma açılan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrıldığını duyuran fenomen Merve Taşkın, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yurt dışından açıklama yaptı. Taşkın, suçsuz olduğunu savunarak Türkiye'ye dönmesi halinde de ifadesinin alınıp serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"SUÇLU OLSAM YILLARDIR SERBEST KALMAZDIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşkın, yargı sürecine tepki göstererek, "Ne kadar inanır inanmazsınız bilmiyorum ama ben suçlu değilim. Ülkeme geri dönsem de gerçek bir adalet sistemi varsa ifademi alıp yine serbest bırakmaları gerekiyor, çünkü suçum yok" ifadelerini kullandı. Yıllardır benzer süreçlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Taşkın, sürekli ifade vermekten yorulduğunu belirtti.

Taşkın şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar inanır inanmazsınız bilmiyorum ama ben suçlu değilim. Ülkeme geri dönsem de gerçek bir adalet sistemi varsa hala eğer ifademi alıp yine serbest bırakmaları gerekiyor çünkü suçum yok. Yani bir problem yok. Ben sadece Türkiye'de yoruldum. Sürekli suçsuz yere düzenli olarak ifade vermek yorucu. Yıllardır zaten ifademi alıp serbest bırakıyorlar. Yıllardır zaten düzenli olarak mahkemelerim oluyor. Hala daha var. Bitmedi ve bitmiyor.. Ama siz bilip bilmeden taşlamayı, atıp tutmayı sevdiğiniz için söylediklerim de boşuna biliyorum.. Ne diyebilirim ki.. Tek isteğiniz benim mutlu olmamam ve hapse girmem.. Kendiniz mutlu olmadığınız için mutlu olmaya çalışan insanların da hayatlarını karartmak istiyorsunuz.. Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Allaha güveniyorum başka diyebileceğim bir şey yok.."

TÜRKİYE'DEN AYRILMA KARARININ PERDE ARKASI

Taşkın, Türkiye'den ayrılma kararının arkasında yaşadığı psikolojik baskının yattığını da anlattı. Daha önce yaptığı bir paylaşımda geceleri uyuyamadığını, her kapı çaldığında polis korkusu yaşadığını ve olası bir gözaltı ihtimaline karşı hazırlıklı uyuduğunu söylemişti. Bu durumu daha fazla sürdüremediğini vurgulayan Taşkın, doğum gününde kendisine tek yön bir yurt dışı bileti aldığını açıklamıştı.

"YORULDUM, TÜKENDİM"

Yaşadığı sürecin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ifade eden Taşkın, "Günlerimi böyle geçiremeyeceğimi fark ettim. Hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu" sözleriyle Türkiye'den ayrılış sürecini anlattı.

ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ

Yurt dışındaki sessizliğini bozan Taşkın, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. "Bilip bilmeden taşlamayı, atıp tutmayı seviyorsunuz. Tek isteğiniz benim mutlu olmamam ve hapse girmem" diyen Taşkın, kamuoyundaki tepkilere sitem etti.

"ALLAH'A GÜVENİYORUM"

Açıklamasının sonunda inancına vurgu yapan Taşkın, "Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Allah'a güveniyorum, başka diyebileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bandorma:

Yanındakine güveniyor gibi :)

emrah aydin:

suçsuz masum biri neden her gece polismi gelecek diye stres yapar

