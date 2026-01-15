Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sıcak saatler yaşanıyor.

MERVE SANAY GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında bugün sosyal medyada 3.7 milyon takipçisi bulunan fenomen Merve Sanay da gözaltına alındı.

MERVE SANAY KİMDİR?

Merve Sanay 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Merve Sanay 1.78 boyunda, 58 kilo. Sanay, DJ'lik yapıyor. Periscope ve İnstagram hesabında büyük kitleye ulaşan Sanay sık sık paylaşımları ile gündeme geliyor. Sanay'ın İnstagram takipçi sayısı 4 milyona yakın. Merve Sanay 'Türk Lokumu' isimli bir film için kamera karşısına geçmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Soruşturmada zanlılara "Kullanmak için uyuşturucu bulundurma", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma", "yer temin etme", "fuhuşa teşvik", "fuhuşa aracılık" ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.