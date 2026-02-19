Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Sinan Demir hakkında adli süreç başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine raporlama ve kimlik tespiti talimatı verildiği, ayrıca gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulanmasının istendiği kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTI

Deniz Sinan Demir'in sabah saatlerinde gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Deniz Sinan Demir, sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınıyor. Demir'in Instagram hesabında yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.