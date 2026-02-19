Haberler

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Demir sabah saatlerinde gözaltına alındı.

  • Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.
  • Deniz Sinan Demir'in Instagram hesabında yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Sinan Demir hakkında adli süreç başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine raporlama ve kimlik tespiti talimatı verildiği, ayrıca gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulanmasının istendiği kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTI

Deniz Sinan Demir'in sabah saatlerinde gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Deniz Sinan Demir, sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınıyor. Demir'in Instagram hesabında yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç

Galatasaray çok zor bir sürece girdi
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme

2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Ronaldo'nun eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana çok para teklif edildi

Dünya yıldızının eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana...