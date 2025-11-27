Haberler

Fazıl Say'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Özellikle ellerine dikkat

Fazıl Say'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Özellikle ellerine dikkat Haber Videosunu İzle
Fazıl Say'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Özellikle ellerine dikkat
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir restoranda yemek yiyen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, mekanda canlı performans sergileyen kemancının notalarına el ritimleriyle eşlik etti. Eşi Aslıhan Say tarafından kaydedilen o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

  • Fazıl Say, Budapeşte'de bir restoranda kemancının performansına el vuruşlarıyla ritim tuttu.
  • Fazıl Say'ın ritim tuttuğu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
  • Fazıl Say, bu anları sosyal medya hesabından 'Budapeşte'de şahane bir Çigan–Keman–Macar Şarabı gecesi' notuyla paylaştı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, eşi Aslıhan Say ile birlikte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de keyifli bir akşam geçirdi. Bir restoranda yemek yiyen çift, mekânda çalan kemancıya denk gelince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Fazıl Say'dan elleriyle kemancıya eşlik ettiği anlar sosyal medyayı salladı

MÜZİĞİN RİTMİNE ELLERİYLE EŞLİK ETTİ

Restoranda performans sergileyen kemancı, çiftin masasının yanında parçalar çalmaya başladı. Fazıl Say ise müziğe ritim tutarak eşlik etti; ünlü piyanistin darbuka çalar gibi yaptığı el vuruşları sosyal medyada ilgi topladı.

Fazıl Say'dan elleriyle kemancıya eşlik ettiği anlar sosyal medyayı salladı

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Aslıhan Say'ın gülümseyerek kayda aldığı görüntüler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Fazıl Say, o anları sosyal medya hesabından "Budapeşte'de şahane bir Çigan–Keman–Macar Şarabı gecesi" notuyla paylaştı.

Umut Halavart
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNowiwi com:

Sanki yıl 1980 ler gibi gözüküyor .. yoksa acaba benim aklım herşeyi öyle mi görmeye başladı ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.