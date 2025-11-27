Fazıl Say'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Özellikle ellerine dikkat

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, eşi Aslıhan Say ile birlikte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de keyifli bir akşam geçirdi. Bir restoranda yemek yiyen çift, mekânda çalan kemancıya denk gelince ortaya renkli görüntüler çıktı.

MÜZİĞİN RİTMİNE ELLERİYLE EŞLİK ETTİ

Restoranda performans sergileyen kemancı, çiftin masasının yanında parçalar çalmaya başladı. Fazıl Say ise müziğe ritim tutarak eşlik etti; ünlü piyanistin darbuka çalar gibi yaptığı el vuruşları sosyal medyada ilgi topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Aslıhan Say'ın gülümseyerek kayda aldığı görüntüler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Fazıl Say, o anları sosyal medya hesabından "Budapeşte'de şahane bir Çigan–Keman–Macar Şarabı gecesi" notuyla paylaştı.