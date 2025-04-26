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Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
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AFAD ve MTA'nın güncellediği Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritaları'na göre; Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il belirlendi. Listenin başında Sinop, Artvin ve Rize yer alıyor. Yetkililer, risk düşük olsa da tüm vatandaşlara deprem hazırlığı çağrısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen Türkiye Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritaları, ülke genelindeki risk dağılımını yeniden gözler önüne serdi. Yapılan çalışmaya göre, Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il belirlendi.

ÇOĞU İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGESİNDE

Listede özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illerin yoğunlukta olması dikkat çekti. Büyükşehirlerden uzak, ana fay hatlarının etkisinden görece korunaklı olan bu şehirler, hem yapı stoku hem de coğrafi konumları nedeniyle nispeten daha düşük risk grubunda değerlendirildi.

Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir şöyle:

1- Sinop

2- Artvin

3- Rize

4- Trabzon

5- Giresun

6- Kastamonu

7- Bartın

8- Zonguldak

9- Karabük

10- Amasya

11- Çankırı

12- Yozgat

13- Kırşehir

14- Nevşehir

15- Niğde

16- Aksaray

17- Konya

18- Karaman

19- Kırıkkale

20- Edirne

"RİSK DÜŞÜK AMA SIFIR DEĞİL" UYARISI

Yetkililer, listede yer alan şehirlerin büyük depremler açısından daha düşük risk taşıdığını belirtmekle birlikte, Türkiye'nin tamamının bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlattı. AFAD uzmanları, küçük ölçekli depremler ve artçı sarsıntıların bu illerde de meydana gelebileceğini vurguladı. Ayrıca deprem riski düşük olan şehirlerde bile yapı güvenliğinin büyük önem taşıdığı, dayanıksız binaların ve eski yapı stoklarının yine tehlike oluşturabileceği ifade edildi.

DEPREM GERÇEĞİNİ GÖZARDI ETMEYİN

AFAD, tüm vatandaşlara acil durum planı oluşturma, afet çantası hazırlama ve bina güçlendirme çalışmaları yapma konusunda çağrıda bulunarak, "Deprem gerçeği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Doğal Afetler
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Sinop giresun var ama ordu yok agahahhahqhagqgga

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Karadenizinsen tamamen fay hatti geciyor en düşük riskli her anamur bölgesi

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Haber YorumlarıSerkan Turkes:

Bunu millete niye söylüyorsun binan sağlam olacak alooo bu ancak devletle belediyesi biliyle olur aloo boş haberi bırakıp İstanbul gibi deprem riski olan yerleri yenilemek olacak sen tedbirini al taktir Allah'a bırak

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