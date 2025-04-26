Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
AFAD ve MTA'nın güncellediği Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritaları'na göre; Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il belirlendi. Listenin başında Sinop, Artvin ve Rize yer alıyor. Yetkililer, risk düşük olsa da tüm vatandaşlara deprem hazırlığı çağrısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen Türkiye Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritaları, ülke genelindeki risk dağılımını yeniden gözler önüne serdi. Yapılan çalışmaya göre, Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il belirlendi.
ÇOĞU İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGESİNDE
Listede özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illerin yoğunlukta olması dikkat çekti. Büyükşehirlerden uzak, ana fay hatlarının etkisinden görece korunaklı olan bu şehirler, hem yapı stoku hem de coğrafi konumları nedeniyle nispeten daha düşük risk grubunda değerlendirildi.
Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir şöyle:
1- Sinop
2- Artvin
3- Rize
4- Trabzon
5- Giresun
6- Kastamonu
7- Bartın
8- Zonguldak
9- Karabük
10- Amasya
11- Çankırı
12- Yozgat
13- Kırşehir
14- Nevşehir
15- Niğde
16- Aksaray
17- Konya
18- Karaman
19- Kırıkkale
20- Edirne
"RİSK DÜŞÜK AMA SIFIR DEĞİL" UYARISI
Yetkililer, listede yer alan şehirlerin büyük depremler açısından daha düşük risk taşıdığını belirtmekle birlikte, Türkiye'nin tamamının bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlattı. AFAD uzmanları, küçük ölçekli depremler ve artçı sarsıntıların bu illerde de meydana gelebileceğini vurguladı. Ayrıca deprem riski düşük olan şehirlerde bile yapı güvenliğinin büyük önem taşıdığı, dayanıksız binaların ve eski yapı stoklarının yine tehlike oluşturabileceği ifade edildi.
DEPREM GERÇEĞİNİ GÖZARDI ETMEYİN
AFAD, tüm vatandaşlara acil durum planı oluşturma, afet çantası hazırlama ve bina güçlendirme çalışmaları yapma konusunda çağrıda bulunarak, "Deprem gerçeği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır" uyarısında bulundu.