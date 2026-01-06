Haberler

Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Terim ile Bodrum'da kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun, Bedri Usta'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Fatih Terim ile kavga eden Selahattin Aydoğdu 2 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Fatih Terim'e ise 3 bin lira para cezası verilmişti.

  • Fatih Terim ile kavga eden Selahattin Aydoğdu, kamuoyunda tanınan işletmeci Bedri Usta'nın kardeşidir.
  • Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim ile yaşadığı olay sonrası iki ayrı suçtan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Fatih Terim'e olayla ilgili 3 bin lira para cezası verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yıllar önce Bodrum'da kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu hakkında yeni bir detay gündeme geldi. Aydoğdu'nun, kamuoyunda tanınan işletmelerden Bedri Usta'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

AYŞE ARMAN RÖPORTAJINDA GEÇİYOR

Ortaya çıkan bilgiye göre aileyle ilgili detaylar, Ayşe Arman röportajında yer aldı. Röportajda, ailenin 7 kardeş olduğu ve hepsinin kebapçılık yaptığı aktarılırken, Selahattin Aydoğdu'nun da kebapçı işiyle uğraştığı ifade edildi.

Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

KAVGA DOSYASI: HAPİS VE PARA CEZASI

Fatih Terim'le yaşadığı olay sonrası Selahattin Aydoğdu'nun, iki ayrı suçtan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Fatih Terim'e ise olayla ilgili 3 bin lira para cezası verildi.

Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, asıl adıyla Bedrettin Aydoğdu, 1970 yılında Mardin'de doğdu. Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Adana'ya taşındı ve küçük yaşlardan itibaren kebapçılık mesleğinin içinde yer aldı. Mesleğe Adana'da çıraklıkla başladı, uzun yıllar boyunca mutfakta çalışarak deneyim kazandı.1992 yılında Adana Yüzevler Kebapçısı markasını kuran Aydoğdu, ilerleyen yıllarda işlerini büyüterek İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde restoranlar açtı. Bugün kamuoyunda "Bedri Usta" ismiyle tanınan Aydoğdu, Adana mutfağını Türkiye genelinde tanıtmayı hedefleyen işletmeleriyle biliniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Fatih Terim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası

Yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası