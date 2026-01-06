Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yıllar önce Bodrum'da kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu hakkında yeni bir detay gündeme geldi. Aydoğdu'nun, kamuoyunda tanınan işletmelerden Bedri Usta'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

AYŞE ARMAN RÖPORTAJINDA GEÇİYOR

Ortaya çıkan bilgiye göre aileyle ilgili detaylar, Ayşe Arman röportajında yer aldı. Röportajda, ailenin 7 kardeş olduğu ve hepsinin kebapçılık yaptığı aktarılırken, Selahattin Aydoğdu'nun da kebapçı işiyle uğraştığı ifade edildi.

KAVGA DOSYASI: HAPİS VE PARA CEZASI

Fatih Terim'le yaşadığı olay sonrası Selahattin Aydoğdu'nun, iki ayrı suçtan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Fatih Terim'e ise olayla ilgili 3 bin lira para cezası verildi.

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, asıl adıyla Bedrettin Aydoğdu, 1970 yılında Mardin'de doğdu. Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Adana'ya taşındı ve küçük yaşlardan itibaren kebapçılık mesleğinin içinde yer aldı. Mesleğe Adana'da çıraklıkla başladı, uzun yıllar boyunca mutfakta çalışarak deneyim kazandı.1992 yılında Adana Yüzevler Kebapçısı markasını kuran Aydoğdu, ilerleyen yıllarda işlerini büyüterek İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde restoranlar açtı. Bugün kamuoyunda "Bedri Usta" ismiyle tanınan Aydoğdu, Adana mutfağını Türkiye genelinde tanıtmayı hedefleyen işletmeleriyle biliniyor.