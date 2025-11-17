Haberler

3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok
Güncelleme:
İstanbul Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu maddenin panzehirinin olmadığı ifade ediliyor.

  • İstanbul Fatih'te bir otelde tahtakurusu ilaçlamasında kullanılan alüminyum fosfit maddesinin zehirlenmesi sonucu anne ve iki çocuk öldü.
  • Alüminyum fosfit maddesinin bilinen bir panzehiri bulunmuyor.
  • Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı ve 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni bir gelişme yaşandı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.'nun savcılık sorgusu devam ederken diğer 7 şüphelinin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği öğrenildi. Halen gözaltında olan kişiler arasında otel sahibi, çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi, oğlu ve çalışanı ile ailenin poğaça aldığı fırın sahibinin olduğu belirtildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ALÜMİNYUM FASFİTİN PANZEHİRİ YOK

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.

OTELE DÖNDÜKLERİ ANLAR KAMERADA

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen Böcek ailesinin otele döndüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin taksiyle otele geldiği ve giriş yaptıkları anlar yer alıyor.

ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMahmut Kucukbiyik:

ülke de bu kadar ucuz hayat olmamalı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıokkes bartik:

dikiş ipliğine bağlı yaşıyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Çok mantıklı!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
